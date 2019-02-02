"Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги
Представляем результаты 20-го тура Бундеслиги. Отметим, что лидер чемпионата дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом", однако все равно увеличила отрыв от "Баварии" до 7 очков.
"Айнтрахт" - "Боруссия" Д 1:1
Голы: Ройс, 22 - 0:1, Йович, 36 - 1:1
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде, Хасебе, Ребич, Аллер, Йович (Гачинович, 55).
"Боруссия": Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Геррейру (Бруун Ларсен, 77), Санчо (Пулишич, 65), Дилэйни, Витцель, Вайгль, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 86).
Предупреждения: Фернандес (11), Роде (28), Дилэйни (64), Вайгль (72).
"Герта" - "Вольфсбург" 0:1
Гол: Вегорст, 65 - 0:1
"Герта": Ярстейн, Штарк, Рекик, Платтенхардт (Миттельштедт, 67), Груйич, Лазаро, Майер (Дарида, 71), Лустенбергер, Дуда, Зельке, Ибишевич (Калу, 66).
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Брекало, 66), Арнольд, Реджбечай, Малли (Виллиам, 86), Верхаг, Вегорст.
Предупреждения: Штеффен (53), Лазаро (77), Дарида (88).
"Хоффенхайм" - "Фортуна" 1:1
Голы: Крамарич (пен), 15 - 1:0, Хеннингс, 46 - 1:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Бренет (Салаи, 71), Шульц, Амири (Нелсон, 61), Гриллич, Демирбай, Гайгер, Жоэлинтон (Бельфодиль, 75), Крамарич.
"Фортуна": Рензинг, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Моралес, Бодзек, Штегер, Циммерманн, Финк, Хеннингс (Караман, 84), Дукш (Лукебакио, 68).
Предупреждения: Моралес (17), Фогт (36), Циммерманн (42), Жоэлинтон (54), Пош (56), Финк (77), Рензинг (86).
"Нюрнберг" - "Вердер" 1:1
Голы: Эггештайн, 64 - 0:1, Исхак, 86 - 1:1
"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Ляйбольд (Годен, 46), Валентини, Эвертон, Петрак, Беренс, Мисидьян (Керк, 67), Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Исхак, 82), Зреляк.
"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Мевальд, 84), Классен, Рашица (Сарджент, 46), Харник (Эггештайн, 46), Крузе.
Предупреждения: Мисидьян (26), Велькович (33), Зреляк (76), Петрак (78), Исхак (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|19
|48
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|42
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер Леверкузен
|19
|27
|10
|Майнц 05
|19
|27
|11
|Вердер Бремен
|19
|26
|12
|Шальке
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|20
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|19
|11