"Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 20-го тура Бундеслиги. Отметим, что лидер чемпионата дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом", однако все равно увеличила отрыв от "Баварии" до 7 очков.

"Айнтрахт" - "Боруссия" Д 1:1

Голы: Ройс, 22 - 0:1, Йович, 36 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде, Хасебе, Ребич, Аллер, Йович (Гачинович, 55).

"Боруссия": Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Геррейру (Бруун Ларсен, 77), Санчо (Пулишич, 65), Дилэйни, Витцель, Вайгль, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 86).

Предупреждения: Фернандес (11), Роде (28), Дилэйни (64), Вайгль (72).



"Герта" - "Вольфсбург" 0:1

Гол: Вегорст, 65 - 0:1

"Герта": Ярстейн, Штарк, Рекик, Платтенхардт (Миттельштедт, 67), Груйич, Лазаро, Майер (Дарида, 71), Лустенбергер, Дуда, Зельке, Ибишевич (Калу, 66).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Брекало, 66), Арнольд, Реджбечай, Малли (Виллиам, 86), Верхаг, Вегорст.

Предупреждения: Штеффен (53), Лазаро (77), Дарида (88).



"Хоффенхайм" - "Фортуна" 1:1

Голы: Крамарич (пен), 15 - 1:0, Хеннингс, 46 - 1:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Бренет (Салаи, 71), Шульц, Амири (Нелсон, 61), Гриллич, Демирбай, Гайгер, Жоэлинтон (Бельфодиль, 75), Крамарич.

"Фортуна": Рензинг, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Моралес, Бодзек, Штегер, Циммерманн, Финк, Хеннингс (Караман, 84), Дукш (Лукебакио, 68).

Предупреждения: Моралес (17), Фогт (36), Циммерманн (42), Жоэлинтон (54), Пош (56), Финк (77), Рензинг (86).



"Нюрнберг" - "Вердер" 1:1

Голы: Эггештайн, 64 - 0:1, Исхак, 86 - 1:1

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Ляйбольд (Годен, 46), Валентини, Эвертон, Петрак, Беренс, Мисидьян (Керк, 67), Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Исхак, 82), Зреляк.

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Мевальд, 84), Классен, Рашица (Сарджент, 46), Харник (Эггештайн, 46), Крузе.

Предупреждения: Мисидьян (26), Велькович (33), Зреляк (76), Петрак (78), Исхак (87).

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