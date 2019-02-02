"Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги

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"Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 20-го тура Бундеслиги. Отметим, что лидер чемпионата дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Айнтрахтом", однако все равно увеличила отрыв от "Баварии" до 7 очков.

"Айнтрахт" - "Боруссия" Д 1:1

Голы: Ройс, 22 - 0:1, Йович, 36 - 1:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде, Хасебе, Ребич, Аллер, Йович (Гачинович, 55).

"Боруссия": Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Геррейру (Бруун Ларсен, 77), Санчо (Пулишич, 65), Дилэйни, Витцель, Вайгль, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 86).

Предупреждения: Фернандес (11), Роде (28), Дилэйни (64), Вайгль (72).


"Герта" - "Вольфсбург" 0:1

Гол: Вегорст, 65 - 0:1

"Герта": Ярстейн, Штарк, Рекик, Платтенхардт (Миттельштедт, 67), Груйич, Лазаро, Майер (Дарида, 71), Лустенбергер, Дуда, Зельке, Ибишевич (Калу, 66).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Брекало, 66), Арнольд, Реджбечай, Малли (Виллиам, 86), Верхаг, Вегорст.

Предупреждения: Штеффен (53), Лазаро (77), Дарида (88).


"Хоффенхайм" - "Фортуна" 1:1

Голы: Крамарич (пен), 15 - 1:0, Хеннингс, 46 - 1:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Бренет (Салаи, 71), Шульц, Амири (Нелсон, 61), Гриллич, Демирбай, Гайгер, Жоэлинтон (Бельфодиль, 75), Крамарич.

"Фортуна": Рензинг, Хоффманн, Айхан, Гиссельманн, Моралес, Бодзек, Штегер, Циммерманн, Финк, Хеннингс (Караман, 84), Дукш (Лукебакио, 68).

Предупреждения: Моралес (17), Фогт (36), Циммерманн (42), Жоэлинтон (54), Пош (56), Финк (77), Рензинг (86).


"Нюрнберг" - "Вердер" 1:1

Голы: Эггештайн, 64 - 0:1, Исхак, 86 - 1:1

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Ляйбольд (Годен, 46), Валентини, Эвертон, Петрак, Беренс, Мисидьян (Керк, 67), Матеус Перейра, Паласиос-Мартинес (Исхак, 82), Зреляк.

"Вердер": Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Шахин (Мевальд, 84), Классен, Рашица (Сарджент, 46), Харник (Эггештайн, 46), Крузе.

Предупреждения: Мисидьян (26), Велькович (33), Зреляк (76), Петрак (78), Исхак (87).

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1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 48
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 19 42
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 39
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 31
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 19 28
7 Герта Герта 19 28
8 Вольфсбург Вольфсбург 19 28
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 19 27
10 Майнц 05 Майнц 05 19 27
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 19 26
12 Шальке Шальке 19 22
13 Фрайбург Фрайбург 19 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 19 21
15 Аугсбург Аугсбург 19 15
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