"Боруссия" потеряла Ройса на неопределённый срок

Теги боруссия дортмундмарко ройстравмы

"Боруссия" потеряла Ройса на неопределённый срок

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс снова оказался в лазарете, сообщает официальный твиттер клуба.

В этот раз у 31-летнего футболиста выявлен тендинит (воспаление) приводящих мышц.

Сроки восстановления немца пока неизвестны. Врачи не дают прогнозы по его возвращению в строй.

Ройс в последний раз появлялся на поле 4 февраля, после чего лечился от мышечной травмы.

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