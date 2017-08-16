"Боруссия" потеряла своего ведущего вингера

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"Боруссия" потеряла своего ведущего вингераДортмундская "Боруссия" из-за очередного повреждения потеряла своего ведущего вингера Андре Шюррле.

Как информирует официальный сайт клуба, 26-летний футболист, едва вернувшийся в строй, снова получил травму. Теперь из-за проблем с мышцами бедра Шюррле не сможет помочь своей команде в течение ближайших четырех недель.

Напомним, "Зенит" интересуется вингером дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
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