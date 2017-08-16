"Боруссия" потеряла своего ведущего вингера

Дортмундская "Боруссия" из-за очередного повреждения потеряла своего ведущего вингера Андре Шюррле.

Как информирует официальный сайт клуба, 26-летний футболист, едва вернувшийся в строй, снова получил травму. Теперь из-за проблем с мышцами бедра Шюррле не сможет помочь своей команде в течение ближайших четырех недель.

Напомним, "Зенит" интересуется вингером дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru