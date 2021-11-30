"Боруссия" предложила за Адейеми меньше "Барселоны"

Фото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

Борьба за немецкого форварда "РБ Зальцбург" Карима Адейеми между европейскими топ-клубами продолжается.

Как сообщает издание Sky Sports, дортмундская "Боруссия" предложила за немецкого таланта 35 миллионов евро.

По информации источника, это меньше, чем предложение "Барселоны", которая предложила 40 миллионов, но условия личного контракта от "шмелей" гораздо привлекательнее, чем от каталонцев.

В нынешнем сезоне Адейеми сыграл 15 матчей в австрийской Бундеслиге, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

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