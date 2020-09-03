"Боруссия" презентовала новую гостевую форму

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"Боруссия" презентовала новую гостевую форму

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" опубликовала презентацию новой гостевой формы команды на сезон 2020/21.

Экипировка выполнена в чёрном цвете с жёлтой полосой от плеча до талии. На футболке нарисованы граффити, схожие с теми, что встречаются на улицах Дортмунда.

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