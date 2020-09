"Боруссия" презентовала новую гостевую форму

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" опубликовала презентацию новой гостевой формы команды на сезон 2020/21.

Экипировка выполнена в чёрном цвете с жёлтой полосой от плеча до талии. На футболке нарисованы граффити, схожие с теми, что встречаются на улицах Дортмунда.

Технический спонсор "шмелей" - компания Puma.

Show your colors...get the new away kit now! ➡️ https://t.co/S245roSJ87 pic.twitter.com/9wCdjjUmpF