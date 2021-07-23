"Боруссия" презентовала новую выездную форму (фото)

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"Боруссия" презентовала новую выездную форму (фото)Фото: сайт "Боруссии"/Автор неизвестен

"Боруссия" Дортмунд на своем официальном сайте презентовала новые выездной комплект формы от Puma.

Футболка сделана в серо-черных тонах с горизонтальными линиями.

"Шмели" представили новый комплект через социальный проект Nordstadtliga, раздав форму детям разного этнического, религиозного и культурного происхождения.

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