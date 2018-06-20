"Боруссия" приняла решение по Батшуайи

Дортмундская "Боруссия" не будет выкупать бельгийского нападающего "Челси" Миши Батшуайи, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб отказался от варианта с приобретением футболиста за требуемые 40 миллионов евро и он вернется в Англию.

Напомним, что "Боруссия" арендовала 24-летнего Батшуайи в январе. Он провел за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.

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