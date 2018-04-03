"Боруссия" приняла решение по будущему Штёгера
Руководство дортмундской "Боруссии" приняло решение по будущему главного тренера команды Петера Штёгера.
Как сообщает Bild, боссы "шмелей" намерены расстаться с 51-летним австрийским специалистом по окончании текущего сезона.
Преемником Штёгера, скорее всего, станет Люсьен Фавр, ныне возглавляющий "Ниццу".
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" интересуется перспективным македонцем. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|69
|2
|Шальке
|28
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|28
|48
|4
|РБ Лейпциг
|28
|46
|5
|Байер Леверкузен
|28
|45
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|42
|8
|Штутгарт
|28
|38
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|37
|10
|Аугсбург
|28
|36
|11
|Герта
|28
|36
|12
|Вердер Бремен
|28
|36
|13
|Ганновер 96
|28
|32
|14
|Фрайбург
|28
|30
|15
|Вольфсбург
|28
|26
|16
|Майнц 05
|28
|26
|17
|Кельн
|28
|20
|18
|Гамбург
|28
|19