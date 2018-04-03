"Боруссия" приняла решение по будущему Штёгера

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"Боруссия" приняла решение по будущему Штёгера

Руководство дортмундской "Боруссии" приняло решение по будущему главного тренера команды Петера Штёгера.

Как сообщает Bild, боссы "шмелей" намерены расстаться с 51-летним австрийским специалистом по окончании текущего сезона.

Преемником Штёгера, скорее всего, станет Люсьен Фавр, ныне возглавляющий "Ниццу".

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