"Боруссия" продлила контракт с директором клуба Келем

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с директором Себастьяном Кель. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Соглашение функционера с командой рассчитано до лета 2022 года.

В структуре "Боруссии" 40-летний специалист работает с 2018 года. Он также является главной отдела профессиональных игроков Германии.

Sebastian Kehl has extended his contract as the Head of the BVB Players Department until 2022! ✍️ pic.twitter.com/aHo24aAGxh