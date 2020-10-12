"Боруссия" продлила контракт с директором клуба Келем

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"Боруссия" продлила контракт с директором клуба Келем

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с директором Себастьяном Кель. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Соглашение функционера с командой рассчитано до лета 2022 года.

В структуре "Боруссии" 40-летний специалист работает с 2018 года. Он также является главной отдела профессиональных игроков Германии.

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