"Боруссия" продлила контракт с Геррейру до 2023 года
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с полузащитником Рафаэлем Геррейрой. Об этом сообщается в твиттере клуба.
По данным источника, новый контракт 25-летнего португальца с клубом рассчитан до 2023 года.
Спортивный директор "Боруссии" Томас Цорк сказал, что Геррейру опытный и профессиональный футболист высокого класса.
#RAPHA2023 @RaphGuerreiro— Borussia Dortmund (@BVB) 17 октября 2019 г.
hat seinen Vertrag beim #BVB vorzeitig bis 2023 verlängert!
#Zorc: „Raphael ist ein international erfahrener und technisch erstklassiger Fußballer.“ pic.twitter.com/9A3dpBZWhS
Игрок перешел в "Боруссию" в 2016 году из "Лорьяна" за 12 млн евро. В этом сезоне футболист участвовал в 5 играх, отметившись 1 голом.
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