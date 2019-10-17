"Боруссия" продлила контракт с Геррейру до 2023 года

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"Боруссия" продлила контракт с Геррейру до 2023 года

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с полузащитником Рафаэлем Геррейрой. Об этом сообщается в твиттере клуба.

По данным источника, новый контракт 25-летнего португальца с клубом рассчитан до 2023 года.

Спортивный директор "Боруссии" Томас Цорк сказал, что Геррейру опытный и профессиональный футболист высокого класса.

Игрок перешел в "Боруссию" в 2016 году из "Лорьяна" за 12 млн евро. В этом сезоне футболист участвовал в 5 играх, отметившись 1 голом.

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