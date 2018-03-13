"Боруссия" продлила контракт с Пищеком

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"Боруссия" продлила контракт с Пищеком

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Лукашем Пищеком.

Польский фулбек заключил с "шмелями" соглашение до 2020 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

32-летний Пищек выступает за "Боруссию" с 2010 года, сыграл 290 матчей и забил 16 голов. 

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