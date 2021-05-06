"Боруссия" продлила контракт со своим воспитанником

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"Боруссия" продлила контракт со своим воспитанникомФото: твиттер "Боруссии"/Автор неизвестен

Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с защитником Феликсом Пасслаком, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны продлили контракт, который истекал летом 2021 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

"Феликс — дитя этого региона. Он тесно связан с "Боруссией", — сказал спортивный директор Михаэль Цорк.

В этом сезоне Пасслак провел 13 матчей за команду, отметившись голом.

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