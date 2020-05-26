"Боруссия" проиграла "Баварии" три последних встречи в Бундеслиге с общим счетом 0:10

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"Боруссия" проиграла "Баварии" три последних встречи в Бундеслиге с общим счетом 0:10

Дортмундская "Боруссия" сегодня, 26 мая, проиграла "Баварии" в матче 27-го тура Бундеслиги со счетом 0:1.

Дортмундцы проиграли мюнхенцам три последних встречи чемпионата Германии с общим счетом 0:10 (0:5, 0:4, 0:1).

"Боруссия" обыгрывала "Баварию" в последний раз в октябре 2018 года.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" располагается на 2 позиции, отставая на 7 баллов от мюнхенцев.

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Команда М О
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 28 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 27 54
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 28 53
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 28 53
6 Вольфсбург Вольфсбург 28 42
7 Фрайбург Фрайбург 28 38
8 Шальке Шальке 27 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Кельн Кельн 27 34
11 Герта Герта 27 34
12 Аугсбург Аугсбург 27 30
13 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 27 29
15 Майнц 05 Майнц 05 27 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 24
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 27 22
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