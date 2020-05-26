"Боруссия" проиграла "Баварии" три последних встречи в Бундеслиге с общим счетом 0:10

Дортмундская "Боруссия" сегодня, 26 мая, проиграла "Баварии" в матче 27-го тура Бундеслиги со счетом 0:1.

Дортмундцы проиграли мюнхенцам три последних встречи чемпионата Германии с общим счетом 0:10 (0:5, 0:4, 0:1).

"Боруссия" обыгрывала "Баварию" в последний раз в октябре 2018 года.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" располагается на 2 позиции, отставая на 7 баллов от мюнхенцев.

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