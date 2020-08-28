"Боруссия" проиграла "Бохуму" в товарищеском матче

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"Боруссия" проиграла "Бохуму" в товарищеском матче

Дортмундская "Боруссия" в рамках товарищеской игры проиграла "Бохуму".

Отметим, что "шмели" проводили вторую игру за день. В первом матче дортмундский клуб сыграл вничью с "Падерборном".

"Боруссия" Д - "Бохум" 1:3

Голы: Ганвула, 16 - 0:1, Цоллер, 25 - 0:2, Ганвула, 46 - 0:3, Хуммельс, 67 - 1:3.

Новый сезон Бундеслиги стартует 18 сентября. В первом туре "Боруссию" ожидает дерби с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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