"Боруссия" проиграла "Бохуму" в товарищеском матче

Дортмундская "Боруссия" в рамках товарищеской игры проиграла "Бохуму".

Отметим, что "шмели" проводили вторую игру за день. В первом матче дортмундский клуб сыграл вничью с "Падерборном".

"Боруссия" Д - "Бохум" 1:3

Голы: Ганвула, 16 - 0:1, Цоллер, 25 - 0:2, Ганвула, 46 - 0:3, Хуммельс, 67 - 1:3.

Новый сезон Бундеслиги стартует 18 сентября. В первом туре "Боруссию" ожидает дерби с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

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