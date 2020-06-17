"Боруссия" проиграла "Майнцу", "Байер" обыграл "Кельн", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Фортуной"
Представляем результаты матчей 32-го тура немецкой Бундеслиги.
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" 1:3
Голы: Даббур, 59 - 0:1, Даббур, 62 - 0:2, Варгас, 69 - 1:2, Бебу, 89 - 1:3
"Аугсбург": Люте, Макс (Оксфорд, 83), Сухи, Гауэлеу, Едвай (Фрамбергер, 83), Груэсо, Байер (Хан, 83), Варгас, Левен, Лихтштайнер (Рихтер, 65), Финнбогасон (Нидерлехнер, 65).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Хюбнер, Руди (Цубер, 90), Самассеку, Гриллич, Баумгартнер (Крамарич, 46), Сков (Бичакчич, 90), Бруун Ларсен (Бебу, 54), Даббур (Байер, 73).
"Байер" - "Кельн" 3:1
Голы: Бендер, 7 - 1:0, Хаверц, 39 - 2:0, Борнаув, 59 - 2:1, Диаби, 83 - 3:1
"Байер": Градецки, Драгович, Венделл, Тапсоба, Бендер (Та, 33), Баумгартлингер, Арангис (Демирбай, 86), Бэйли (Виртц, 64), Хавертц (Амири, 86), Диаби, Фолланд (Паулиньо, 64).
"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Чихос (Ляйстнер, 56), Борнаув, Каттербах, Реджбечай (Кайнц, 78), Дрекслер, Схири (Хегер, 56), Кордоба, Модест, Тильманн (Ут, 78).
"РБ Лейпциг" - "Фортуна" 2:2
Голы: Кампль, 60 - 1:0, Вернер, 63 - 2:0, Скрибски, 87 - 2:1, Хоффманн, 90 - 2:2
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Анхелиньо, Клостерманн, Лаймер (Упамекано, 46), Нкунку (Шик, 46), Кампль, Забитцер (Айдара, 81), Адамс, Ольмо (Форсберг, 63), Вернер (Лукман, 76).
"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Йоргенсен, Хоффманн, Циммер (Циммерманн, 66), Бериша (Зоботтка, 66), Бодзек (Томми, 75), Скрибски, Моралес (Штегер, 82), Айхан, Хеннингс (Караман, 66).
"Боруссия" Д - "Майнц" 0:2
Голы: Буркардт, 33 - 0:1, Матета (пен), 49 - 0:2
"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Хуммельс, Пишчек (Шмельцер, 54), Геррейру (Шульц, 82), Санчо (Морей, 77), Джан, Азар, Витцель, Брандт, Холанд.
"Майнц": Мюллер, Сен-Жюст, Ниакате, Аарон Мартин (Бросински, 84), Кунде (Баррейро, 75), Баку, Онисиво (Чжи Дон Вон, 84), Латца, Боэтиюс, Матета (Салаи, 75), Буркардт (Озтуналы, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20