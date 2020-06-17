"Боруссия" проиграла "Майнцу", "Байер" обыграл "Кельн", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Фортуной"

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"Боруссия" проиграла "Майнцу", "Байер" обыграл "Кельн", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Фортуной"

Представляем результаты матчей 32-го тура немецкой Бундеслиги.

"Аугсбург" - "Хоффенхайм" 1:3

Голы: Даббур, 59 - 0:1, Даббур, 62 - 0:2, Варгас, 69 - 1:2, Бебу, 89 - 1:3

"Аугсбург": Люте, Макс (Оксфорд, 83), Сухи, Гауэлеу, Едвай (Фрамбергер, 83), Груэсо, Байер (Хан, 83), Варгас, Левен, Лихтштайнер (Рихтер, 65), Финнбогасон (Нидерлехнер, 65).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Хюбнер, Руди (Цубер, 90), Самассеку, Гриллич, Баумгартнер (Крамарич, 46), Сков (Бичакчич, 90), Бруун Ларсен (Бебу, 54), Даббур (Байер, 73).


"Байер" - "Кельн" 3:1

Голы: Бендер, 7 - 1:0, Хаверц, 39 - 2:0, Борнаув, 59 - 2:1, Диаби, 83 - 3:1

"Байер": Градецки, Драгович, Венделл, Тапсоба, Бендер (Та, 33), Баумгартлингер, Арангис (Демирбай, 86), Бэйли (Виртц, 64), Хавертц (Амири, 86), Диаби, Фолланд (Паулиньо, 64).

"Кельн": Хорн, Эхизибуэ, Чихос (Ляйстнер, 56), Борнаув, Каттербах, Реджбечай (Кайнц, 78), Дрекслер, Схири (Хегер, 56), Кордоба, Модест, Тильманн (Ут, 78).  


"РБ Лейпциг" - "Фортуна" 2:2

Голы: Кампль, 60 - 1:0, Вернер, 63 - 2:0, Скрибски, 87 - 2:1, Хоффманн, 90 - 2:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Анхелиньо, Клостерманн, Лаймер (Упамекано, 46), Нкунку (Шик, 46), Кампль, Забитцер (Айдара, 81), Адамс, Ольмо (Форсберг, 63), Вернер (Лукман, 76).

"Фортуна": Кастенмайер, Зуттнер, Йоргенсен, Хоффманн, Циммер (Циммерманн, 66), Бериша (Зоботтка, 66), Бодзек (Томми, 75), Скрибски, Моралес (Штегер, 82), Айхан, Хеннингс (Караман, 66).


"Боруссия" Д - "Майнц" 0:2

Голы: Буркардт, 33 - 0:1, Матета (пен), 49 - 0:2

"Боруссия" Д: Бюрки, Хакими, Хуммельс, Пишчек (Шмельцер, 54), Геррейру (Шульц, 82), Санчо (Морей, 77), Джан, Азар, Витцель, Брандт, Холанд.

"Майнц": Мюллер, Сен-Жюст, Ниакате, Аарон Мартин (Бросински, 84), Кунде (Баррейро, 75), Баку, Онисиво (Чжи Дон Вон, 84), Латца, Боэтиюс, Матета (Салаи, 75), Буркардт (Озтуналы, 67).

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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