"Боруссия" провела ужасный матч, разгром от "Баварии" очень даже закономерен: разбираем Der Klassiker в рамках 11 тура Бундеслиги

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"Боруссия" провела ужасный матч, разгром от "Баварии" очень даже закономерен: разбираем Der Klassiker в рамках 11 тура Бундеслиги

Der Klassiker – главное противостояние современного немецкого футбола. Однако, в этом сезоне фавориты в борьбе за титул выступают неубедительно. "Бавария" на прошлой неделе из-за неудовлетворительных результатов попрощалась с Ковачем – временно команду возглавляет Ганс Флик. "Боруссию" упрекают в отсутствии чемпионского менталитета, однако в последние недели Дортмунд исправился и одержал ряд побед. Команды осторожно начали матч. "Бавария" отдала мяч гостям, села на свою половину и пыталась выбегать в контратаки, используя дальние передачи на Левандовски. Дортмунд контролировал мяч, но зайти в штрафную не мог. На 17-й минуте хозяева наконец организовали осмысленную атаку. И сразу забили – премьерным ударом в матче. Первая волна мюнхенской атаки захлебнулась, но Павар сразу вернул в мяч во владение соперника. Оборона "Боруссии" на мгновение потеряла концентрацию и упустила Левандовски. Роберт головой наказал очередным голом – он забивает в каждом туре. Поведя в счете, "Бавария" начала доминировать. "Ротэн" заставили гостей опуститься к собственной штрафной и играть на отбой. Преимущество Мюнхена росло – возникали хорошие моменты. Коман недокрутил под перекладину, а затем не попал нормально по мячу после паса Левандовски. Еще был мощный удар Гнабри, с которым справился Бюрки. Серж даже забил, но из офсайда. "Боруссия" вообще ничем не могла ответить. Хозяева успокоили игру и ушли на перерыв лидерами. "Шмели" же не включали прессинг и теряли мяч в начальной стадии атак. Первый удар Дортмунд нанес за 2 минуты до конца тайма – Геррейро неточно пробил со штрафного. Рафаэл, кстати, рано вышел на поле вместо Санчо.

Вторая половина встречи началась с второго гола "Баварии". Мюллер слева открылся под классный пас из глубины, протащил мяч по флангу и прострелил вдоль ворот. На линии передачи было два партнера – Левандовски пробить не сумел, а вот Гнабри без всякого сопротивления загнал мяч в "шестерку". Арбитру понадобился VAR, чтобы исправить ошибку лайнсмена, который зафиксировал офсайд. "Боруссия" продолжала инертно защищаться, не получая в свое распоряжение мяч. Коман прекрасно забросил на дальнюю штангу – Гнабри не хватило совсем чуть-чуть для акцентированного удара. Впоследствии Кингсли разрезал оборону пасом на Левандовски – поляк не попал в ближний угол. Люсьен Фавр попытался изменить игру – на замену вышли Ройс и Алькасер. У Пако возник момент после редкого рейда и прострела от Хакими, но он не сумел нормально ударить. Зато "Бавария" стремительно душила соперника, забивать могли Коман и Мюллер. На 76-й минуте счет все же стал разгромным, когда Левандовски зацепился за пас из глубины, обыгрался с Мюллером, получил пас в ответ перед пустыми воротами и эффектно расстрелял Бюрки. Мюнхенцы даже не думали сбавлять обороты – Коутиньо и Перишич освежили атаку. Они организовали четвертый гол: бразилец разогнал атаку, хорват прострелил с левой бровки, а Хуммельс срезал мяч в собственные ворота. На этом все – 4:0! Без вариантов! Последние выезды BVB на "Альянц Арену" в рамках Бундеслиги завершаются крахом – 5-подряд поражение с общим счетом 2:24. "Бавария" набрала 21 очко и поднялась на третье место Бундеслиги. Боруссия с 19 пунктами опустилась на пятую строчку. Пока позиции весьма условны – на вершине чемпионата высокая плотность.

Ох уж эта ужасная "Боруссия"!

"Они сыграли значительно лучше нас. Некоторых футболистов просто не было видно на поле. Мы выглядели настолько плохо... Невероятно", – сказал после матча Люсьен Фавр. В разборе встречи можно ограничиться этим комментарием, но нужно также отметить еще несколько красноречивых цифр. 17:2 по ударам, 3.91xG на 0.61xG по качеству созданных моментов. Даже момента – в Дортмунда он был один, один на 90 минут. Не было агрессии впереди, не было прессинга, не было намека на игровую идею – ни с мячом, ни без него. Даже при счете 0:2 гости инертно обозначали отбор, а каждая их контратака обрывалась на 2-3 передачи. Зачем было выпускать не полностью здорового Санчо – загадка. Почему столь неуклюжим был Азар – тоже открытый вопрос. Витсель перед матчем сказал, что для победы на "Альянц Арене" нужно иметь "яйца", но сегодня он и его партнеры показали ужасную импотентное игру. Они не попробовали побеспокоить экспериментальную оборону "Баварии", где ни один из четырех защитников не играл на своей позиции! Футболисты "Боруссии" собрали 8 касаний мяча в чужой штрафной, совершили 3 точные передачи в штрафную хозяев. Это просто смешно. О провалах на флангах защиты говорить и вовсе не приходится.

Больше всех после ухода Ковача обрадовался Мюллер

Томас, наверное, больше всех ждал увольнения Нико Ковача. Хорватский тренер не мог найти ему место в основе, а затем под давлением общественности начал выпускать, но на фланг. Ганс Флик вернул Мюллера на любимую позицию "десятки", и тот расцвел. Против "Олимпиакоса" он отдал 5 передач под удар, вчера оформил два качественные ассиста. Пример Мюллера показательный, но с изменением тренера упали оковы с ног у всех футболистов "Баварии". Забегания из глубины, нестандартные обострения, нацелены прострелы – Мюнхен показал эффектный футбол. В немецкой прессе появляются инсайды, что атмосфера в команде улучшилась. Ганс Флик проводит личные беседы с игроками, мотивирует их. Даже Коутиньо и Алькантара, которых временный наставник упрятал в запас, на тренировках полны вдохновения. За два матча с Фликом статистика Баварии впечатляет – 5 ударов в сторону ворот Нойера, ни одного в створ. И это с авантюрной обороной Павар - Мартинес - Алаба - Дэвис. "Ганси Флик будет работать главным тренером до тех пор, пока будет нужно. В его распоряжении было два матча, и он выполнил свою задачу блестяще. Мы спокойно продолжим путь с ним", – сказал после матча Карл-Хайнц Румменигге. Ули Хёнесс заверил, что тренерский вопрос решится в течение двух недель, однако руководство может не спешить и подыскать хорошего коуча на лето – Флик прекрасно справляется.

Неожиданный герой дерби

Вы слышали о 19-летнем канадце Альфонсо Дэвисе? Он был лучшим в Klassiker! Лучший по отборам (7), лучший по подборам (12), также канадец совершил 2 передачи под удар, 3 удачные попытки дриблинга и набрал 93% точных пасов. Не стоит забывать, что парень действовал на левом фланге обороны. Да, его давно там наигрывают в "Баварии", но это не родная для Дэвиса позиция, он – вингер. Перед матчем за левую бровку "Баварии" было боязно, ведь там должны творить Хакими и Санчо. Впрочем, Дэвис на пару с Команом просто съели оппонентов, надежно защищались и возили соперников впереди. Они вместе выиграли 20 единоборств из 25. "Альфонсо – очень молодой футболист. Он выполнил грандиозную работу. Я поражен, насколько мощно он выглядел в дуэлях. Очень доволен его выступлением", – прокомментировал игру парня Ганс Флик. А еще Дэвису после матча "респектнул" Рибери.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 10 22
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 11 21
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 11 21
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 11 20
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 11 19
6 Шальке Шальке 11 19
7 Фрайбург Фрайбург 10 18
8 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 10 17
9 Вольфсбург Вольфсбург 10 17
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 10 15
11 Унион Берлин Унион Берлин 11 13
12 Герта Герта 11 11
13 Вердер Бремен Вердер Бремен 10 11
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 11 11
15 Аугсбург Аугсбург 11 10
16 Майнц 05 Майнц 05 11 9
17 Кельн Кельн 11 7
18 Падерборн Падерборн 11 4
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