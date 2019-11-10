"Боруссия" провела ужасный матч, разгром от "Баварии" очень даже закономерен: разбираем Der Klassiker в рамках 11 тура Бундеслиги

Der Klassiker – главное противостояние современного немецкого футбола. Однако, в этом сезоне фавориты в борьбе за титул выступают неубедительно. "Бавария" на прошлой неделе из-за неудовлетворительных результатов попрощалась с Ковачем – временно команду возглавляет Ганс Флик. "Боруссию" упрекают в отсутствии чемпионского менталитета, однако в последние недели Дортмунд исправился и одержал ряд побед. Команды осторожно начали матч. "Бавария" отдала мяч гостям, села на свою половину и пыталась выбегать в контратаки, используя дальние передачи на Левандовски. Дортмунд контролировал мяч, но зайти в штрафную не мог. На 17-й минуте хозяева наконец организовали осмысленную атаку. И сразу забили – премьерным ударом в матче. Первая волна мюнхенской атаки захлебнулась, но Павар сразу вернул в мяч во владение соперника. Оборона "Боруссии" на мгновение потеряла концентрацию и упустила Левандовски. Роберт головой наказал очередным голом – он забивает в каждом туре. Поведя в счете, "Бавария" начала доминировать. "Ротэн" заставили гостей опуститься к собственной штрафной и играть на отбой. Преимущество Мюнхена росло – возникали хорошие моменты. Коман недокрутил под перекладину, а затем не попал нормально по мячу после паса Левандовски. Еще был мощный удар Гнабри, с которым справился Бюрки. Серж даже забил, но из офсайда. "Боруссия" вообще ничем не могла ответить. Хозяева успокоили игру и ушли на перерыв лидерами. "Шмели" же не включали прессинг и теряли мяч в начальной стадии атак. Первый удар Дортмунд нанес за 2 минуты до конца тайма – Геррейро неточно пробил со штрафного. Рафаэл, кстати, рано вышел на поле вместо Санчо.

Вторая половина встречи началась с второго гола "Баварии". Мюллер слева открылся под классный пас из глубины, протащил мяч по флангу и прострелил вдоль ворот. На линии передачи было два партнера – Левандовски пробить не сумел, а вот Гнабри без всякого сопротивления загнал мяч в "шестерку". Арбитру понадобился VAR, чтобы исправить ошибку лайнсмена, который зафиксировал офсайд. "Боруссия" продолжала инертно защищаться, не получая в свое распоряжение мяч. Коман прекрасно забросил на дальнюю штангу – Гнабри не хватило совсем чуть-чуть для акцентированного удара. Впоследствии Кингсли разрезал оборону пасом на Левандовски – поляк не попал в ближний угол. Люсьен Фавр попытался изменить игру – на замену вышли Ройс и Алькасер. У Пако возник момент после редкого рейда и прострела от Хакими, но он не сумел нормально ударить. Зато "Бавария" стремительно душила соперника, забивать могли Коман и Мюллер. На 76-й минуте счет все же стал разгромным, когда Левандовски зацепился за пас из глубины, обыгрался с Мюллером, получил пас в ответ перед пустыми воротами и эффектно расстрелял Бюрки. Мюнхенцы даже не думали сбавлять обороты – Коутиньо и Перишич освежили атаку. Они организовали четвертый гол: бразилец разогнал атаку, хорват прострелил с левой бровки, а Хуммельс срезал мяч в собственные ворота. На этом все – 4:0! Без вариантов! Последние выезды BVB на "Альянц Арену" в рамках Бундеслиги завершаются крахом – 5-подряд поражение с общим счетом 2:24. "Бавария" набрала 21 очко и поднялась на третье место Бундеслиги. Боруссия с 19 пунктами опустилась на пятую строчку. Пока позиции весьма условны – на вершине чемпионата высокая плотность.

Ох уж эта ужасная "Боруссия"!

"Они сыграли значительно лучше нас. Некоторых футболистов просто не было видно на поле. Мы выглядели настолько плохо... Невероятно", – сказал после матча Люсьен Фавр. В разборе встречи можно ограничиться этим комментарием, но нужно также отметить еще несколько красноречивых цифр. 17:2 по ударам, 3.91xG на 0.61xG по качеству созданных моментов. Даже момента – в Дортмунда он был один, один на 90 минут. Не было агрессии впереди, не было прессинга, не было намека на игровую идею – ни с мячом, ни без него. Даже при счете 0:2 гости инертно обозначали отбор, а каждая их контратака обрывалась на 2-3 передачи. Зачем было выпускать не полностью здорового Санчо – загадка. Почему столь неуклюжим был Азар – тоже открытый вопрос. Витсель перед матчем сказал, что для победы на "Альянц Арене" нужно иметь "яйца", но сегодня он и его партнеры показали ужасную импотентное игру. Они не попробовали побеспокоить экспериментальную оборону "Баварии", где ни один из четырех защитников не играл на своей позиции! Футболисты "Боруссии" собрали 8 касаний мяча в чужой штрафной, совершили 3 точные передачи в штрафную хозяев. Это просто смешно. О провалах на флангах защиты говорить и вовсе не приходится.

Больше всех после ухода Ковача обрадовался Мюллер

Томас, наверное, больше всех ждал увольнения Нико Ковача. Хорватский тренер не мог найти ему место в основе, а затем под давлением общественности начал выпускать, но на фланг. Ганс Флик вернул Мюллера на любимую позицию "десятки", и тот расцвел. Против "Олимпиакоса" он отдал 5 передач под удар, вчера оформил два качественные ассиста. Пример Мюллера показательный, но с изменением тренера упали оковы с ног у всех футболистов "Баварии". Забегания из глубины, нестандартные обострения, нацелены прострелы – Мюнхен показал эффектный футбол. В немецкой прессе появляются инсайды, что атмосфера в команде улучшилась. Ганс Флик проводит личные беседы с игроками, мотивирует их. Даже Коутиньо и Алькантара, которых временный наставник упрятал в запас, на тренировках полны вдохновения. За два матча с Фликом статистика Баварии впечатляет – 5 ударов в сторону ворот Нойера, ни одного в створ. И это с авантюрной обороной Павар - Мартинес - Алаба - Дэвис. "Ганси Флик будет работать главным тренером до тех пор, пока будет нужно. В его распоряжении было два матча, и он выполнил свою задачу блестяще. Мы спокойно продолжим путь с ним", – сказал после матча Карл-Хайнц Румменигге. Ули Хёнесс заверил, что тренерский вопрос решится в течение двух недель, однако руководство может не спешить и подыскать хорошего коуча на лето – Флик прекрасно справляется.

Неожиданный герой дерби

Вы слышали о 19-летнем канадце Альфонсо Дэвисе? Он был лучшим в Klassiker! Лучший по отборам (7), лучший по подборам (12), также канадец совершил 2 передачи под удар, 3 удачные попытки дриблинга и набрал 93% точных пасов. Не стоит забывать, что парень действовал на левом фланге обороны. Да, его давно там наигрывают в "Баварии", но это не родная для Дэвиса позиция, он – вингер. Перед матчем за левую бровку "Баварии" было боязно, ведь там должны творить Хакими и Санчо. Впрочем, Дэвис на пару с Команом просто съели оппонентов, надежно защищались и возили соперников впереди. Они вместе выиграли 20 единоборств из 25. "Альфонсо – очень молодой футболист. Он выполнил грандиозную работу. Я поражен, насколько мощно он выглядел в дуэлях. Очень доволен его выступлением", – прокомментировал игру парня Ганс Флик. А еще Дэвису после матча "респектнул" Рибери.