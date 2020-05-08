"Боруссия" рассчитывает сохранить Санчо ещё на один сезон

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может остаться в нынешней команде, несмотря на активный интерес со стороны топ-клубов АПЛ.

По информации Sky Sports, "шмели" надеются сохранить звёздного англичанина ещё на один сезон.

Сам футболист не форсирует уход из "Боруссии", но уже дал понять, что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в 2022 году.

В текущем сезоне 20-летний Санчо сыграл 35 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов. Его рыночная стоимость - 117 миллионов евро.

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