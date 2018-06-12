"Боруссия" расширит вместительность стадиона на шесть мест

Дортмундская "Боруссия" объявила о планах провести реконструкцию стадиона "Сигнал Идуна Парк".

В планах руководства клуба расширить количество мест на самой большой арене в Германии. После реконструкции стадион сможет принять 81 365 зрителей - на шесть больше, чем сейчас.

В клубе заявили, что расширение арены на шесть мест может показаться незначительным, но у "Боруссиии" около 50 тысяч человек находятся в списке ожидания на получение абонементов.

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