"Боруссия" рассматривает четырёх кандидатов на замену Холанду

Фото твиттер "Аякса"

Дортмундская "Боруссия" сформировала шорт-лист из форвардов, которые могут заменить Эрлинга Холанда.

По информации Bild, в список трансферных целей "шмелей" вошли четыре нападающих.

Это Себастьян Аллер ("Аякс"), Патрик Шик ("Байер"), Саша Калайджич ("Штутгарт") и Адам Гложек ("Спарта").

Рыночная стоимость 27-летнего Аллера - 30 миллионов евро, 26-летнего Шика - 40 миллионов, 24-летнего Калайджича - 22 миллиона, 19-летнего Гложека - 19 миллионов.

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