"Боруссия" разгромила "Гамбург", "Хоффенхайм" вырвал волевую победу у "Майнца" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги

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"Боруссия" разгромила "Гамбург", "Хоффенхайм" вырвал волевую победу у "Майнца" и другие результаты 5-го тура БундеслигиСегодня состоялись матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги. Вот их результаты:

"Гамбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:3

Голы: Кагава, 24 - 0:1, Обамеянг, 63 - 0:2, Пулишич, 79 - 0:3.

"Гамбург": Матениа, Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Сакаи (Дуглас, 48), Юнг, Уалас, Салихович (Вальдшмидт, 70), Хан, Вуд (Янжичич, 84), Холтби.

"Боруссия": Бюрки, Пишчек, Сократис, Топрак, Загаду (Ларсен, 84), Кастро, Кагава (Дахуд, 66), Ярмоленко (Филипп, 67), Обамеянг, Пулишич.

"Герта" - "Байер" - 2:1

Голы: Леки, 16 - 1:0, Калу, 24 - 2:0, Брандт, 84 - 2:1.

"Герта": Ярштайн, Вайзер, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Дарида, Шелбред, Леки, Дуда (Лустенбергер, 68), Калу (Харагучи, 87), Ибишевич (Эссвайн, 68).

"Байер": Лено, Л. Бендер (Бэйли, 69), Рецос, С. Бендер, Венделл (Та, 46), Кор, Арангуис, Бельараби (Мехмеди, 46), Хаверц, Брандт, Фолланд.

"Фрайбург" - "Ганновер" - 1:1

Голы: Харник, 65 - 0:1, Петерсен, 83 - 1:1.

Нереализованный пенальти: Нидерлерхнер, 54.

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Шустер, Союнку, Штенцель, Хефлер, Франтц (Петерсен, 74), Гюнтер, Хаберер (Кент, 74), Нидерлерхнер, Терраццино (Кат, 87).

"Ганновер": Чаунер, Корб, Сане, Хубнер (Бебу, 46), Остжолек, Антон, Швеглер (Шмидебах, 62), Харник, Бакалож, Клаус, Фуллкруг (Караман, 84).

"Майнц" - "Хоффенхайм" - 2:3

Голы: Латца, 5 - 1:0, Муто, 16 - 2:0, Амири, 23 - 2:1, Вагнер, 45+1 - 2:2, Ут, 90+2 - 2:3.

"Майнц": Адлер, Балогун (Максим, 90+3), Белль, Гбамин, Донати, Латца, Сердар, Бросински, Озтунали (Де Бласис, 80), Муто, Фишер (Самперио, 67).

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хубнер, Пасслак (Демирбей, 46), Рупп, Полянски (Крамарич, 55), Амири (Гейгер, 76), Шульц, Ут, Вагнер.

Напомним, ранее "Айнтрахт" обыграл "Кельн". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 5 13
2 Бавария Мюнхен 5 12
3 Хоффенхайм 5 11
4 Ганновер 96 5 11
5 Аугсбург 5 10
6 Шальке 5 9
7 Боруссия Менхенгладбах 5 8
8 Герта 5 8
9 РБ Лейпциг 5 7
10 Айнтрахт Франкфурт 5 7
11 Гамбург 5 6
12 Штутгарт 5 6
13 Вольфсбург 5 5
14 Байер Леверкузен 5 4
15 Майнц 05 5 3
16 Фрайбург 5 3
17 Вердер Бремен 5 2
18 Кельн 5 0
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