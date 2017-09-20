"Боруссия" разгромила "Гамбург", "Хоффенхайм" вырвал волевую победу у "Майнца" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги
Сегодня состоялись матчи 5-го тура немецкой Бундеслиги. Вот их результаты:
"Гамбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:3
Голы: Кагава, 24 - 0:1, Обамеянг, 63 - 0:2, Пулишич, 79 - 0:3.
"Гамбург": Матениа, Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Сакаи (Дуглас, 48), Юнг, Уалас, Салихович (Вальдшмидт, 70), Хан, Вуд (Янжичич, 84), Холтби.
"Боруссия": Бюрки, Пишчек, Сократис, Топрак, Загаду (Ларсен, 84), Кастро, Кагава (Дахуд, 66), Ярмоленко (Филипп, 67), Обамеянг, Пулишич.
"Герта" - "Байер" - 2:1
Голы: Леки, 16 - 1:0, Калу, 24 - 2:0, Брандт, 84 - 2:1.
"Герта": Ярштайн, Вайзер, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Дарида, Шелбред, Леки, Дуда (Лустенбергер, 68), Калу (Харагучи, 87), Ибишевич (Эссвайн, 68).
"Байер": Лено, Л. Бендер (Бэйли, 69), Рецос, С. Бендер, Венделл (Та, 46), Кор, Арангуис, Бельараби (Мехмеди, 46), Хаверц, Брандт, Фолланд.
"Фрайбург" - "Ганновер" - 1:1
Голы: Харник, 65 - 0:1, Петерсен, 83 - 1:1.
Нереализованный пенальти: Нидерлерхнер, 54.
"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Шустер, Союнку, Штенцель, Хефлер, Франтц (Петерсен, 74), Гюнтер, Хаберер (Кент, 74), Нидерлерхнер, Терраццино (Кат, 87).
"Ганновер": Чаунер, Корб, Сане, Хубнер (Бебу, 46), Остжолек, Антон, Швеглер (Шмидебах, 62), Харник, Бакалож, Клаус, Фуллкруг (Караман, 84).
"Майнц" - "Хоффенхайм" - 2:3
Голы: Латца, 5 - 1:0, Муто, 16 - 2:0, Амири, 23 - 2:1, Вагнер, 45+1 - 2:2, Ут, 90+2 - 2:3.
"Майнц": Адлер, Балогун (Максим, 90+3), Белль, Гбамин, Донати, Латца, Сердар, Бросински, Озтунали (Де Бласис, 80), Муто, Фишер (Самперио, 67).
"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Фогт, Хубнер, Пасслак (Демирбей, 46), Рупп, Полянски (Крамарич, 55), Амири (Гейгер, 76), Шульц, Ут, Вагнер.
Напомним, ранее "Айнтрахт" обыграл "Кельн". | soccernews.ru
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"Гамбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:3, "Герта" - "Байер" - 2:1 (обзоры)
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"Лацио" - "Наполи" - 1:4, "Удинезе" - "Торино" - 2:3 (обзоры)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|5
|13
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Хоффенхайм
|5
|11
|4
|Ганновер 96
|5
|11
|5
|Аугсбург
|5
|10
|6
|Шальке
|5
|9
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|5
|8
|8
|Герта
|5
|8
|9
|РБ Лейпциг
|5
|7
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|5
|7
|11
|Гамбург
|5
|6
|12
|Штутгарт
|5
|6
|13
|Вольфсбург
|5
|5
|14
|Байер Леверкузен
|5
|4
|15
|Майнц 05
|5
|3
|16
|Фрайбург
|5
|3
|17
|Вердер Бремен
|5
|2
|18
|Кельн
|5
|0