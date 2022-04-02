"Боруссия" разгромно проиграла на своем поле "РБ Лейпцигу"

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"Боруссия" разгромно проиграла на своем поле "РБ Лейпцигу"

Фото: твиттер "Боруссии"\Автор неизвестен

"Лейпциг" уверенно обыграл "Боруссию" Дортмунд в матче 28-го тура Бундеслиги.

"Боруссия" Д - "РБ Лейпциг" - 1:4

Голы: Лаймер, 21 - 0:1, Лаймер, 30 - 0:2, Нкунку, 58 - 0:3, Мален, 84 - 1:3, Ольмо, 86 - 1:4.

"Боруссия Д" - Кобель, Хуммельс, Джан, Аканджи, Геррейру, Азар (Рейна, 74), Витцель (Дауд, 61), Вольф (Мален, 61), Беллингем, Ройс (Брандт, 74), Холанд.

"РБ Лейпциг" - Гулачи, Мукиеле (Клостерманн, 68), Орбан, Гвардиол, Симакан (Хальстенберг, 78), Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 68), Лаймер, Ольмо (Новоа, 89), Нкунку, Андре Силва (Собослаи, 78).

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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