"Боруссия" разгромно проиграла на своем поле "РБ Лейпцигу"

Фото: твиттер "Боруссии"\Автор неизвестен

"Лейпциг" уверенно обыграл "Боруссию" Дортмунд в матче 28-го тура Бундеслиги.

"Боруссия" Д - "РБ Лейпциг" - 1:4

Голы: Лаймер, 21 - 0:1, Лаймер, 30 - 0:2, Нкунку, 58 - 0:3, Мален, 84 - 1:3, Ольмо, 86 - 1:4.

"Боруссия Д" - Кобель, Хуммельс, Джан, Аканджи, Геррейру, Азар (Рейна, 74), Витцель (Дауд, 61), Вольф (Мален, 61), Беллингем, Ройс (Брандт, 74), Холанд.

"РБ Лейпциг" - Гулачи, Мукиеле (Клостерманн, 68), Орбан, Гвардиол, Симакан (Хальстенберг, 78), Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 68), Лаймер, Ольмо (Новоа, 89), Нкунку, Андре Силва (Собослаи, 78).

Также не пропустите: Диего Симеоне рассказал о состоянии Феликса. | http://soccernews.ru