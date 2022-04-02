"Боруссия" разгромно проиграла на своем поле "РБ Лейпцигу"
Фото: твиттер "Боруссии"\Автор неизвестен
"Лейпциг" уверенно обыграл "Боруссию" Дортмунд в матче 28-го тура Бундеслиги.
"Боруссия" Д - "РБ Лейпциг" - 1:4
Голы: Лаймер, 21 - 0:1, Лаймер, 30 - 0:2, Нкунку, 58 - 0:3, Мален, 84 - 1:3, Ольмо, 86 - 1:4.
"Боруссия Д" - Кобель, Хуммельс, Джан, Аканджи, Геррейру, Азар (Рейна, 74), Витцель (Дауд, 61), Вольф (Мален, 61), Беллингем, Ройс (Брандт, 74), Холанд.
"РБ Лейпциг" - Гулачи, Мукиеле (Клостерманн, 68), Орбан, Гвардиол, Симакан (Хальстенберг, 78), Анхелиньо, Кампль (Форсберг, 68), Лаймер, Ольмо (Новоа, 89), Нкунку, Андре Силва (Собослаи, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20