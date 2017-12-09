"Боруссия" решила уволить Боша

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"Боруссия" решила уволить Боша

Руководство дортмундской "Боруссии" приняло решение уволить главного тренера команды Петера Боша, сообщает Bild.

По сведениям издания, об отставке 54-летнего голландского специалиста будет объявлено в воскресенье.

Напомним, что сегодня "Боруссия" дома потерпела поражение от "Вердера", тем самым продлив свою безвыигрышную серию в Бундеслиге до 8 матчей. | http://soccernews.ru

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