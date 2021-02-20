"Боруссия" снизила цену на Санчо

Дортмундская "Боруссия" готовится к продаже вингера Джейдона Санчо грядущим летом.

По информации Sport1, "шмели" могут отпустить звёздного англичанина за 100 миллионов евро, хотя ранее не соглашались расставаться с ним дешевле, чем за 120 миллионов.

В то же время клуб рассчитывает сохранить нападающего Эрлинга Холанда. Правда, для этого команде нужно обязательно попасть в Лигу Чемпионов.

В текущем сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 28 матчей, забил 9 голов и сделал 14 ассистов.

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