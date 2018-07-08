"Боруссия" собирается увести игрока у "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Кристал Пэласа" Уилфриду Заа, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен потратить на этот трансфер средства, которые будут выручены от продажи украинца Андрея Ярмоленко в "Вест Хэм". Таким образом, трансфер Заа может обойтись "шмелям" ориентировочно в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ивуариец входит в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

В прошлом сезоне 25-летний Заа провел за "Кристал Пэлас" 29 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

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