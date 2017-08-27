"Боруссия" согласовала с киевским "Динамо" трансфер Ярмоленко

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии", информирует известный украинский журналист Артем Франков.

Так, в своем твиттере он сообщил: "Ярмоленко улетел в Дортмунд. Только что. Обследование, личный контракт. Клубы договорились - 25, что не может не радовать. Удачи, Андрей!".

Напомним, ранее появилась информация, что трансфер Ярмоленко обойдется "шершням" в 22 миллиона евро. | soccernews.ru