"Боруссия" согласовала возвращение Хуммельса

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс вернется в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Bild, "шмели" заплатят за 30-летнего футболиста 20 миллионов евро, но за счет бонусов сумма может возрасти на 10 миллионов. Зарабатывать Хуммельс будет 10 миллионов евро за сезон.

Наставник "Баварии" Нико Ковач согласен на продажу футболиста, а сам Хуммельс не против возвращения в "Боруссию".

Напомним, что Хуммельс выступал за дортмундский клуб с 2008 по 2016 год.

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