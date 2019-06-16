"Боруссия" согласовала возвращение Хуммельса

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундматс хуммельстрансферы

"Боруссия" согласовала возвращение Хуммельса

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс вернется в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Bild, "шмели" заплатят за 30-летнего футболиста 20 миллионов евро, но за счет бонусов сумма может возрасти на 10 миллионов. Зарабатывать Хуммельс будет 10 миллионов евро за сезон.

Наставник "Баварии" Нико Ковач согласен на продажу футболиста, а сам Хуммельс не против возвращения в "Боруссию".

Напомним, что Хуммельс выступал за дортмундский клуб с 2008 по 2016 год.

Читайте также: Боатенг, возможно, не будет покидать "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Погба: "Пришло время попробовать свои силы в другом клубе"

Погба: "Пришло время попробовать свои силы в другом клубе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов