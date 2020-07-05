"Боруссия" сообщила "Манчестер Юнайтед" окончательную цену на Санчо

"Манчестер Юнайтед" пока не может согласовать с дортмундской "Боруссией" стоимость трансфера Джейдона Санчо.

Как сообщает Ruhr Nachrichten, немецкий клуб сообщил "МЮ", что не продаст игрока менее чем за 120 миллионов евро.

Отмечается, что "МЮ" - единственный претендент на футболиста. Однако согласится ли клуб выплачивать такую сумму пока неизвестно.

В текущем сезоне на счету Санчо 20 голов и 19 ассистов в 44 матчах.

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