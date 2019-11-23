"Боруссия" спаслась от поражение в матче с "Падерборном"

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"Боруссия" спаслась от поражение в матче с "Падерборном"

Дортмундская "Боруссия" закончила ничьей в матче с "Падерборном" в рамках 12-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что после  первого тайма хозяева встречи проигрывали 0:3.

"Боруссия Д" - "Падерборн" - 3:3 (0:3)

Голы: Мамба, 5 - 0:1, Мамба, 37 - 0:2, Хольтманн, 43 - 0:3, Санчо, 47 - 1:3, Витсель, 84 - 2:3, Ройс, 90+2 - 3:3.

"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Пищек, Шульц (Хакими, 46), Витсель, Ройс, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Азар, 46), Вайгль, Санчо, Пако Алькасер (Брандт, 45+2).

"Падерборн": Цингерле, Янс, Хольтманн (Антви-Аджей, 62), Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула, Прегер, Василиадис (Сабири, 40), Цолински (Михель, 77), Мамба.

"Боруссия" занимает 5 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Падерборн" - на последнем.

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