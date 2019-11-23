"Боруссия" спаслась от поражение в матче с "Падерборном"
Дортмундская "Боруссия" закончила ничьей в матче с "Падерборном" в рамках 12-го тура чемпионата Германии.
Отметим, что после первого тайма хозяева встречи проигрывали 0:3.
"Боруссия Д" - "Падерборн" - 3:3 (0:3)
Голы: Мамба, 5 - 0:1, Мамба, 37 - 0:2, Хольтманн, 43 - 0:3, Санчо, 47 - 1:3, Витсель, 84 - 2:3, Ройс, 90+2 - 3:3.
"Боруссия Д": Бюрки, Хуммельс, Пищек, Шульц (Хакими, 46), Витсель, Ройс, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Азар, 46), Вайгль, Санчо, Пако Алькасер (Брандт, 45+2).
"Падерборн": Цингерле, Янс, Хольтманн (Антви-Аджей, 62), Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула, Прегер, Василиадис (Сабири, 40), Цолински (Михель, 77), Мамба.
"Боруссия" занимает 5 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Падерборн" - на последнем.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4