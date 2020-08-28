"Боруссия" сыграла вничью с "Падерборном" в контрольном матче

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"Боруссия" сыграла вничью с "Падерборном" в контрольном матче

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Падерборном" в товарищеском матче.

В составе дортмундцев отметился Иммануэль Ферай. У гостей отличичлся Кай Прегер.

"Боруссия" Д - "Падерборн" - 1:1 (1:0)

Голы: Ферай, 30 - 1:0, Прегер, 67 - 1:1.

7 сентября клуб встретится со "Спартой Роттердам" также в товарищеском матче. Начало - 18:00 (мск).

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