"Боруссия" теряет Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выбыл из строя на неопределённый срок.

Звёздный футболист травмировался во время матча 20-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма" (3:2).

По информации Ruhr24, норвежец получил повреждение приводящей мышцы бедра.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

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