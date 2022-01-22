"Боруссия" теряет Холанда

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"Боруссия" теряет Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд выбыл из строя на неопределённый срок.

Звёздный футболист травмировался во время матча 20-го тура Бундеслиги против "Хоффенхайма" (3:2).

По информации Ruhr24, норвежец получил повреждение приводящей мышцы бедра. 

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" вышел из гонки за Холандом. | http://soccernews.ru
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