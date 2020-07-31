"Боруссия" теряет Хуммельса

Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс выбыл из строя на неопределённый срок.

31-летний футболист получил травму голеностопа. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления немца пока неизвестны.

В минувшем сезоне Хуммельс сыграл за "шмелей" 41 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Новый сезон для "Боруссии" начнётся в сентябре.

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