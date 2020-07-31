"Боруссия" теряет Хуммельса
Защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс выбыл из строя на неопределённый срок.
31-летний футболист получил травму голеностопа. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления немца пока неизвестны.
В минувшем сезоне Хуммельс сыграл за "шмелей" 41 матч, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Новый сезон для "Боруссии" начнётся в сентябре.
Не пропустите: "Боруссия" потеряла Ройса на неопределённый срок. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1
-
"Боруссия" теряет Хуммельса
-
Тренер "Динамо" Новиков озвучил трансферные планы клуба
-
"Интер" хочет купить полузащитника "Тоттенхэма"
-
Экс-вице-президент "Монако" пытается трудоустроить хавбека "Зенита" в "Валенсию"
-
Роналду вслед за яхтой купил эксклюзивный Bugatti
-
Бекао близок к возвращению в ЦСКА
-
"Барселона" представила новую гостевую форму
-
"Парма" отказалась покупать Алексея Миранчука
-
Халк - о возвращении в "Зенит": "Такой вариант был бы интересным"
-
Бензема верит в победу "Реала" над "Манчестер Сити"
-
"Спартак" нацелился на французского защитника
-
"Краснодар" презентовал новую форму
-
1
Месси не попал в тройку лучших дриблёров сезона в топ-5 лигах Европы
-
"Зенит" отдаст "Сочи" двух легионеров
-
"Арсенал" может арендовать Коутиньо, но при одном условии
-
Кокорин проигнорировал вопросы о переходе в "Спартак"
-
УЕФА решил не переносить матч "Барселона" - "Наполи"
-
Суркис представил Луческу игрокам киевского "Динамо"
-
Названа дата прибытия Ловрена в расположение "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20