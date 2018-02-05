"Боруссия" теряет Санчо

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"Боруссия" теряет Санчо

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя, сообщает официальный твиттер клуба.

Точные сроки восстановления 17-летнего англичанина пока неизвестны. Ожидается, что он пропустит несколько недель.

В этом сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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