"Боруссия" теряет Санчо
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя, сообщает официальный твиттер клуба.
Точные сроки восстановления 17-летнего англичанина пока неизвестны. Ожидается, что он пропустит несколько недель.
В этом сезоне Санчо сыграл за "Боруссию" 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.
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|Команда
|М
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|21
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|РБ Лейпциг
|21
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|5
|Шальке
|21
|34
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|7
|Аугсбург
|21
|31
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|28
|10
|Ганновер 96
|21
|28
|11
|Герта
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|21
|20
|17
|Гамбург
|21
|17
|18
|Кельн
|21
|13