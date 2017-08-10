"Боруссия": "Трансфер Дембеле в "Барселону" маловероятен"

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"Боруссия": "Трансфер Дембеле в "Барселону" маловероятен"

Дортмундская "Боруссия" выступила с официальным заявлением по поводу возможного трансфера вингера Усмана Дембеле в "Барселону".

"Боруссия" провела переговоры с "Барселоной" по возможному трансферу Усмана Дембеле. Во время встречи представители "Барселоны" сделали предложение, которое не соответствуют ни уровню футболиста, ни текущей экономической ситуации на рынке. Поэтому "Боруссия" отклонила данное предложение. Так как на данный момент "Барселона" не сделала новое предложение, Дембеле не переходит в этот клуб, и на данный момент этот трансфер маловероятен" - цитирует заявление "шмелей" Goal.com.

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