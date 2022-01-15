"Боруссия" уничтожила "Фрайбург" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Боруссии"\Автор неизвестен

"Боруссия" Дортмунд разгромила на своем поле "Фрайбург" в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" Д - "Фрайбург" - 5:1

Голы: Менье, 14 - 1:0, Менье, 29 - 2:0, Холанд, 45 - 3:0, Демирович, 61 - 3:1, Холанд, 75 - 4:1, Дауд, 86 - 5:1.

"Боруссия" - Кобель, Менье (Вольф, 75), Хуммельс, Джан (Аканджи, 46), Геррейру (Шульц, 71), Брандт, Дауд, Беллингем (Витцель, 85), Ройс (Азар, 71), Мален, Холанд.

"Фрайбург" - Упхофф, Кюблер, Гульде, Линхарт, Гюнтер, Шаллаи (Вайсхаупт, 65), Грифо (Шаде, 46), Хефлер, Хаберер (Кайтель, 65), Чжон Ву Ен (Демирович, 46), Хелер (Петерсен, 81).

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