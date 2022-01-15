"Боруссия" уничтожила "Фрайбург" в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм "Боруссии"\Автор неизвестен
"Боруссия" Дортмунд разгромила на своем поле "Фрайбург" в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия" Д - "Фрайбург" - 5:1
Голы: Менье, 14 - 1:0, Менье, 29 - 2:0, Холанд, 45 - 3:0, Демирович, 61 - 3:1, Холанд, 75 - 4:1, Дауд, 86 - 5:1.
"Боруссия" - Кобель, Менье (Вольф, 75), Хуммельс, Джан (Аканджи, 46), Геррейру (Шульц, 71), Брандт, Дауд, Беллингем (Витцель, 85), Ройс (Азар, 71), Мален, Холанд.
"Фрайбург" - Упхофф, Кюблер, Гульде, Линхарт, Гюнтер, Шаллаи (Вайсхаупт, 65), Грифо (Шаде, 46), Хефлер, Хаберер (Кайтель, 65), Чжон Ву Ен (Демирович, 46), Хелер (Петерсен, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20