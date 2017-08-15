"Боруссия" установила срок для "Барселоны" на покупку Дембеле
Дортмундская "Боруссия" установила срок для каталонской "Барселоны" на покупку своего вингера Усмана Дембеле.
Как информирует Daily Mail, "шмели" готовы будут ждать предложений от "сине-гранатовых" по своему 20-летнему игроку в течение ближайших двух недель. В случае, если в течение этого периода сторонам не удастся договориться по трансферу француза, "Боруссия" откажется от его продажи.
Напомним, "Барселона" потратит на Дембеле и Коутиньо 200 миллионов евро. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
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|Майнц 05
|34
|37
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|Вольфсбург
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|37
|17
|Ингольштадт
|34
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