"Боруссия" установила срок для "Барселоны" на покупку Дембеле

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"Боруссия" установила срок для "Барселоны" на покупку ДембелеДортмундская "Боруссия" установила срок для каталонской "Барселоны" на покупку своего вингера Усмана Дембеле.

Как информирует Daily Mail, "шмели" готовы будут ждать предложений от "сине-гранатовых" по своему 20-летнему игроку в течение ближайших двух недель. В случае, если в течение этого периода сторонам не удастся договориться по трансферу француза, "Боруссия" откажется от его продажи.

Напомним, "Барселона" потратит на Дембеле и Коутиньо 200 миллионов евро. | soccernews.ru

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