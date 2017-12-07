"Боруссия" установила уникальный рекорд Лиги чемпионов

Даже после поражения от "Реала" (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов, дортмундская "Боруссия" все же пробилась в плей-офф Лиги Европы.

Для выхода во второй по значимости клубный турнир Европы немцам хватило двух очков.

Таким образом, "Боруссия" стала первым клубом в истории Лиги чемпионов, который занял третье место в группе с таким количеством очков. | soccernews.ru