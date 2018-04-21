"Боруссия" в Дортмунде деклассирует "Байер" и выходит на третье место в Бундеслиге

Центральный матч 31-го тура немецкой Бундеслиги проходил в Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк". Местная "Боруссия" принимала леверкузинский "Байер". Команды соседствовали в турнирной таблице с одинаковым количеством очков. Поэтому в очной встрече претендентам на медали предстояло выяснить – кто достоин находиться выше.

Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом хозяев поля, хотя поначалу "аспириновые" оказывали серьезное сопротивление "шмелям". Важную роль сыграл быстрый гол подопечных Петера Штёгера. Впрочем, еще до него дортмундцы должны были открывать счет. Гетце выполнил длинную передачу вперед на Санчо, вышел один на один с голкипером "Байера", но не сумел его переиграть.

Исправился Джейдон уже через минуту. Гости ошиблись в центре поля, Гетце прокинул снаряд мимо соперника и отпасовал на Пулишича, который протащил снаряд по правому флангу и прострелил на левый угол штрафной, мяч принял Санчо, подработал его и пробил точно в правый нижний угол ворот соперника – 1:0.

В дальнейшем в матче наступило некоторое затишье, что часто случается после дебютного гола. Немного активизировались команды минут за 10 до перерыва. Сначала "Боруссия" удвоила преимущество, но арбитр справедливо отменил взятие ворот. В момент длинной передачи в штрафную Филипп находился в офсайде.

Затем дортмундцы получили право пробить одиннадцатиметровый удар. Ройса ударили сзади по ногам, и сам пострадавший вызвался исполнить приговор. Однако Озкан разгадал задумку Марко и намертво взял мяч в правом от себя углу. А закончился тайм атакой "Байера", в ходе которой Кор оказался на газоне в штрафной "шмелей", но свисток арбитра промолчал.

Перерыв не пошел леверкузенцам на пользу. "Боруссия" с возобновлением игры снова завладела инициативой и вскоре должна была удваивать результат. Санчо сумел протащить мяч к штрафной площади соперника, обошел двух защитников и отпасовал на Гетце, который бил с близкой дистанции, но с острого угла, мяч пролетел мимо ворот.

Впрочем, еще через 5 минут Озкан все же капитулировал. Атака хозяев поля развивалась по центру, последовала длинная передача в сторону Гетце, тот в одно касание вывел Ройса на рандеву с голкипером, футболист "шмелей" прокинул снаряд в сторону и отправил мяч в пустые ворота – 2:0.

Теперь "Байеру" еще труднее было вернуться в игру. Возможно, "аспириновые" и хотели переломить ход встречи, но не успели – дортмундцы забили в третий раз. Санчо промчался по флангу, обошел защитника и прострелил в штрафную, первым на мяче оказался Филипп, который в касание отправил снаряд в ворота соперника – 3:0.

Теперь уже точно в этом матче все было ясно. "Боруссия" уверенно контролировала мяч и никаких признаков возникновения интриги не наблюдалось. Хотя в одном эпизоде "аспириновые" все же могли огорчить Бюрки, но Брандт не смог переиграть голкипера "Боруссии".

Точку же в матче поставил Марко Ройс. Санчо прорвался по бровке и увидел, что Ройс открылся на углу вратарской. Последовала точнейшая передача на дальнюю штангу, откуда Марко ударом головой отправил снаряд точно в левый нижний угол ворот соперника – 4:0.

Локальную битву "Боруссия" выиграла, причем сделала это уверенно. Теперь дортмундцы обосновались на третьей строчке и всех в их руках. Что касается "Байера", то леверкузенцам нужно как можно быстрее отойти от двух крупных поражений, ведь борьба за место в Лиге чемпионов еще не закончена.

"Боруссия" Д – "Байер" – 4:0

Голы: Санчо, 13 – 1:0. Ройс, 55 – 2:0. Филипп, 63 – 3:0. Ройс, 79 – 4:0.

Нереализованный пенальти: Ройс, 37 – вратарь.

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Сократис, Аканджи, Топрак, Вайгль, Санчо, Гётце, Пулишич (Дахуд, 72), Филипп (Тольян, 81), Ройс (Гомес, 86).

"Байер": Озкан, Рецос, Та (Эдвай, 42), С.Бендер, Хенрихс, Арангис, Кор, Бэйли (Хавец, 46), Брандт, Фолланд, Аларио (Беллараби, 69).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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