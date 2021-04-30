"Боруссия" включилась в борьбу за английского защитника

Фото твиттер Бена Уайта

Центральный защитник "Брайтона" Бен Уайт может продолжить карьеру в Германии, пишет The Sun.

По сведениям издания, купить 23-летнего англичанина хочет дортмундская "Боруссия".

Также на футболиста, чья рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро, претендуют ПСЖ, "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

В текущем сезоне Уайт сыграл за "Брайтон" 34 матча, результативными действиями не олтличался.

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