"Боруссия" включилась в борьбу за английского защитника
Фото твиттер Бена Уайта
Центральный защитник "Брайтона" Бен Уайт может продолжить карьеру в Германии, пишет The Sun.
По сведениям издания, купить 23-летнего англичанина хочет дортмундская "Боруссия".
Также на футболиста, чья рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро, претендуют ПСЖ, "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
В текущем сезоне Уайт сыграл за "Брайтон" 34 матча, результативными действиями не олтличался.
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|27
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