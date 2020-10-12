"Боруссия" включит 15-летнего игрока в заявку на Лигу Чемпионов

Дортмундская "Боруссия" решила включить в заявку на Лигу Чемпионов 15-летнего игрока Юссуфа Мукоко.

Футболист будет значиться в списке B для молодых игроков.

Отметим, Мукоко выступает за команду 17-летнего с 12-летнего возраста. В 14 лет он перешел в команду до 19 лет. В этом сезоне он принял участие в двух играх юниорской лиги и в одной из них отметился хет-триком.

За основную команду "Боруссии" в чемпионате Германии Мукоко сможет играть с 16 лет (с 20 ноября).

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