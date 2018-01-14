"Боруссия" вывела Обамеянга из состава

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"Боруссия" вывела Обамеянга из состава
Габонский нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб.

Форвард не был включен в заявку на матч 18-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга".

"Обамеянг вне состава команды по дисциплинарным причинам", - говорится в заявлении Боруссии".

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему форварду проявляет "Гуанчжоу Эвергранд".

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