"Боруссия" ждет торгов по трансферу Санчо

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"Боруссия" ждет торгов по трансферу Санчо

Дортмундская "Боруссия" хочет подзаработать на продаже вингера Джейдона Санчо.

Как сообщает ESPN, главным претендентом на игрока является "Манчестер Юнайтед", однако "шмели" ожидают когда в борьбу вступят "Ливерпуль" и "Челси".

Ранее сообщалось, что "Боруссия" хочет выручить с продажи Санчо не менее 130 миллионов евро.

В текущем сезоне Санчо провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 18 ассистов.

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