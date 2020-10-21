"Боруссия" зимой попытается подписать Эриксена

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"Боруссия" зимой попытается подписать Эриксена

Дортмундская "Боруссия" намерена заполучить хавбека "Интера" Кристиана Эриксена.

По сведениям Calciomercato, "шмели" попытаются заполучить 28-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

Отметим, что минувшим летом "Боруссия" хотела арендовать датчанина, однако "Интер" отказался отпускать игрока.

Контракт Эриксена с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел три матча в Серии А.

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