"Боруссию" не остановить, "Бавария" наконец победила и другие результаты 8 тура Бундеслиги

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"Боруссию" не остановить, "Бавария" наконец победила и другие результаты 8 тура Бундеслиги

Представляем результаты 8-го тура Бундеслиги.

"Бавария" прервала серию неудач в матче с "Вольфсбургом". За мюнхенский клуб дважды отметился Левандовски и один гол на счету Хамеса. Хозяева ответили только одним голом Вегорста.

Дортмундская "Боруссия" спокойно разобралась со "Штутгартом". Победу "шмелям" принесли Санчо, Ройс, Алькасер и Филипп.

"Вольфсбург" - "Бавария" 1:3

Голы: Левандовски, 30 - 0:1, Левандовски, 48 - 0:2, Вегорст, 63 - 1:2, Хамес, 72 - 1:3

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Мехмеди, 60), Реджбечай (Малли, 71), Брекало (Гинчек, 60), Арнольд, Виллиам, Вегорст.

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба (Рафинья, 46), Киммих, Хуммельс, Алькантара, Мартинес, Хамес (Саншеш, 84), Роббен, Гнабри (Горетцка, 66), Левандовски.

Предупреждения: Алькантара (33), Арнольд (35), Роббен (44), Вегорст (81).

Удаление: Роббен (57).


"Штутгарт" - "Боруссия" Д 0:4

Голы: Санчо, 3 - 0:1, Ройс, 23 - 0:2, Пако Алькасер, 25 - 0:3, Филипп, 85 - 0:4

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Инсуа, Маффео (Бек, 78), Павар, Кастро (Бадштубер, 46), Аскасибар, Гентнер, Томми (Аколо, 69), Гонсалес, Гомес.

"Боруссия" Д: Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Загаду, Витцель, Дилэйни, Ройс (Гетце, 80), Санчо, Бруун Ларсен (Пулишич, 66), Пако Алькасер (Филипп, 46).


"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 0:0

"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Байер, Хедира, Грегорич, Хан, Каюби, Финнбогасон (Ку Чжа Чхоль, 58).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Мукиеле (Клостерманн, 82), Орбан, Ильзанкер, Демме, Кампль, Вернер (Матеус Кунья, 71), Поульсен, Огюстен.

Предупреждения: Ильзанкер (29), Поульсен (45), Конате (54), Каюби (66), Ку Чжа Чхоль (77), Хальстенберг (79).  


"Байер" - "Ганновер" 2:2

Голы: Муслия, 25 - 0:1, Бендер, 34 - 1:1, Тревизан, 54 - 1:2, Бельараби, 90 - 2:2

"Байер": Градецки, Та, Венделл, Вайзер (Бельараби, 75), Бендер, Бендер, Кор (Телин, 64), Хавертц, Брандт, Аларио, Фолланд (Бэйли, 75).

"Ганновер": Эссер, Антон, Тревизан, Альборноз, Элез, Швеглер (Бакалож, 81), Муслия (Остжолек, 68), Уолас, Харагути, Вуд (Виммер, 61), Фюллькруг.

Предупреждения: Тревизан (6), Вайзер (49), Швеглер (73), Эссер (79), Альборноз (84).

Удаление: Тревизан (57).


"Нюрнберг" - "Хоффенхайм" 1:3

Голы: Беренс (пен), 18 - 1:0, Нелсон, 50 - 1:1, Нелсон, 57 - 1:2, Салаи, 67 - 1:3

"Нюрнберг": Матения, Мюль, Бауэр, Марграйттер, Валентини, Левен, Беренс, Петрак, Вура (Кубо, 86), Исхак (Кнелль, 41), Паласиос-Мартинес (Керк, 66).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Адамс (Акпогума, 68), Бичакчич, Шульц, Гриллич (Салаи, 46), Демирбай, Нелсон (Хогма, 70), Фогт, Жоэлинтон, Крамарич.

Предупреждения: Гриллич (33), Валентини (36), Вура (38), Левен (45), Фогт (63), Мюль (69).

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 18 45
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 36
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Вольфсбург Вольфсбург 18 28
7 Герта Герта 18 27
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 25
10 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 24
11 Майнц 05 Майнц 05 18 24
12 Шальке Шальке 18 21
13 Фрайбург Фрайбург 18 21
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
15 Аугсбург Аугсбург 18 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 18 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 18 11
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