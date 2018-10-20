"Боруссию" не остановить, "Бавария" наконец победила и другие результаты 8 тура Бундеслиги

Представляем результаты 8-го тура Бундеслиги.

"Бавария" прервала серию неудач в матче с "Вольфсбургом". За мюнхенский клуб дважды отметился Левандовски и один гол на счету Хамеса. Хозяева ответили только одним голом Вегорста.

Дортмундская "Боруссия" спокойно разобралась со "Штутгартом". Победу "шмелям" принесли Санчо, Ройс, Алькасер и Филипп.

"Вольфсбург" - "Бавария" 1:3

Голы: Левандовски, 30 - 0:1, Левандовски, 48 - 0:2, Вегорст, 63 - 1:2, Хамес, 72 - 1:3

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Мехмеди, 60), Реджбечай (Малли, 71), Брекало (Гинчек, 60), Арнольд, Виллиам, Вегорст.

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба (Рафинья, 46), Киммих, Хуммельс, Алькантара, Мартинес, Хамес (Саншеш, 84), Роббен, Гнабри (Горетцка, 66), Левандовски.

Предупреждения: Алькантара (33), Арнольд (35), Роббен (44), Вегорст (81).

Удаление: Роббен (57).



"Штутгарт" - "Боруссия" Д 0:4

Голы: Санчо, 3 - 0:1, Ройс, 23 - 0:2, Пако Алькасер, 25 - 0:3, Филипп, 85 - 0:4

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Инсуа, Маффео (Бек, 78), Павар, Кастро (Бадштубер, 46), Аскасибар, Гентнер, Томми (Аколо, 69), Гонсалес, Гомес.

"Боруссия" Д: Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Загаду, Витцель, Дилэйни, Ройс (Гетце, 80), Санчо, Бруун Ларсен (Пулишич, 66), Пако Алькасер (Филипп, 46).



"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 0:0

"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Байер, Хедира, Грегорич, Хан, Каюби, Финнбогасон (Ку Чжа Чхоль, 58).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Мукиеле (Клостерманн, 82), Орбан, Ильзанкер, Демме, Кампль, Вернер (Матеус Кунья, 71), Поульсен, Огюстен.

Предупреждения: Ильзанкер (29), Поульсен (45), Конате (54), Каюби (66), Ку Чжа Чхоль (77), Хальстенберг (79).



"Байер" - "Ганновер" 2:2

Голы: Муслия, 25 - 0:1, Бендер, 34 - 1:1, Тревизан, 54 - 1:2, Бельараби, 90 - 2:2

"Байер": Градецки, Та, Венделл, Вайзер (Бельараби, 75), Бендер, Бендер, Кор (Телин, 64), Хавертц, Брандт, Аларио, Фолланд (Бэйли, 75).

"Ганновер": Эссер, Антон, Тревизан, Альборноз, Элез, Швеглер (Бакалож, 81), Муслия (Остжолек, 68), Уолас, Харагути, Вуд (Виммер, 61), Фюллькруг.

Предупреждения: Тревизан (6), Вайзер (49), Швеглер (73), Эссер (79), Альборноз (84).

Удаление: Тревизан (57).



"Нюрнберг" - "Хоффенхайм" 1:3

Голы: Беренс (пен), 18 - 1:0, Нелсон, 50 - 1:1, Нелсон, 57 - 1:2, Салаи, 67 - 1:3

"Нюрнберг": Матения, Мюль, Бауэр, Марграйттер, Валентини, Левен, Беренс, Петрак, Вура (Кубо, 86), Исхак (Кнелль, 41), Паласиос-Мартинес (Керк, 66).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Адамс (Акпогума, 68), Бичакчич, Шульц, Гриллич (Салаи, 46), Демирбай, Нелсон (Хогма, 70), Фогт, Жоэлинтон, Крамарич.

Предупреждения: Гриллич (33), Валентини (36), Вура (38), Левен (45), Фогт (63), Мюль (69).

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