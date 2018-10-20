"Боруссию" не остановить, "Бавария" наконец победила и другие результаты 8 тура Бундеслиги
Представляем результаты 8-го тура Бундеслиги.
"Бавария" прервала серию неудач в матче с "Вольфсбургом". За мюнхенский клуб дважды отметился Левандовски и один гол на счету Хамеса. Хозяева ответили только одним голом Вегорста.
Дортмундская "Боруссия" спокойно разобралась со "Штутгартом". Победу "шмелям" принесли Санчо, Ройс, Алькасер и Филипп.
"Вольфсбург" - "Бавария" 1:3
Голы: Левандовски, 30 - 0:1, Левандовски, 48 - 0:2, Вегорст, 63 - 1:2, Хамес, 72 - 1:3
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Штеффен (Мехмеди, 60), Реджбечай (Малли, 71), Брекало (Гинчек, 60), Арнольд, Виллиам, Вегорст.
"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба (Рафинья, 46), Киммих, Хуммельс, Алькантара, Мартинес, Хамес (Саншеш, 84), Роббен, Гнабри (Горетцка, 66), Левандовски.
Предупреждения: Алькантара (33), Арнольд (35), Роббен (44), Вегорст (81).
Удаление: Роббен (57).
"Штутгарт" - "Боруссия" Д 0:4
Голы: Санчо, 3 - 0:1, Ройс, 23 - 0:2, Пако Алькасер, 25 - 0:3, Филипп, 85 - 0:4
"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Инсуа, Маффео (Бек, 78), Павар, Кастро (Бадштубер, 46), Аскасибар, Гентнер, Томми (Аколо, 69), Гонсалес, Гомес.
"Боруссия" Д: Бюрки, Диалло, Хакими, Пишчек, Загаду, Витцель, Дилэйни, Ройс (Гетце, 80), Санчо, Бруун Ларсен (Пулишич, 66), Пако Алькасер (Филипп, 46).
"Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 0:0
"Аугсбург": Люте, Хинтереггер, Гауэлеу, Макс, Шмид, Байер, Хедира, Грегорич, Хан, Каюби, Финнбогасон (Ку Чжа Чхоль, 58).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Мукиеле (Клостерманн, 82), Орбан, Ильзанкер, Демме, Кампль, Вернер (Матеус Кунья, 71), Поульсен, Огюстен.
Предупреждения: Ильзанкер (29), Поульсен (45), Конате (54), Каюби (66), Ку Чжа Чхоль (77), Хальстенберг (79).
"Байер" - "Ганновер" 2:2
Голы: Муслия, 25 - 0:1, Бендер, 34 - 1:1, Тревизан, 54 - 1:2, Бельараби, 90 - 2:2
"Байер": Градецки, Та, Венделл, Вайзер (Бельараби, 75), Бендер, Бендер, Кор (Телин, 64), Хавертц, Брандт, Аларио, Фолланд (Бэйли, 75).
"Ганновер": Эссер, Антон, Тревизан, Альборноз, Элез, Швеглер (Бакалож, 81), Муслия (Остжолек, 68), Уолас, Харагути, Вуд (Виммер, 61), Фюллькруг.
Предупреждения: Тревизан (6), Вайзер (49), Швеглер (73), Эссер (79), Альборноз (84).
Удаление: Тревизан (57).
"Нюрнберг" - "Хоффенхайм" 1:3
Голы: Беренс (пен), 18 - 1:0, Нелсон, 50 - 1:1, Нелсон, 57 - 1:2, Салаи, 67 - 1:3
"Нюрнберг": Матения, Мюль, Бауэр, Марграйттер, Валентини, Левен, Беренс, Петрак, Вура (Кубо, 86), Исхак (Кнелль, 41), Паласиос-Мартинес (Керк, 66).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Адамс (Акпогума, 68), Бичакчич, Шульц, Гриллич (Салаи, 46), Демирбай, Нелсон (Хогма, 70), Фогт, Жоэлинтон, Крамарич.
Предупреждения: Гриллич (33), Валентини (36), Вура (38), Левен (45), Фогт (63), Мюль (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|18
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер Бремен
|18
|25
|10
|Байер Леверкузен
|18
|24
|11
|Майнц 05
|18
|24
|12
|Шальке
|18
|21
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|18
|11