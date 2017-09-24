Бос: "Было очень приятно наблюдать за игрой команды по ходу матча"

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Бос: "Было очень приятно наблюдать за игрой команды по ходу матча"

Наставник дортмундской "Боруссии" Петер Бос поделился мнением о матче против менхенгладбахской "Боруссии" (6:1).

"Мы действовали очень хорошо как с мячом, так и без мяча. Наша команда не давала сопернику времени, чтобы сделать больше двух-трех пасов, или даже сразу же возвращала мяч себе. Когда мы допускали потери, противник имел хорошие шансы забить. Однако Бюрки выглядел уверенно.

Было очень приятно наблюдать за игрой команды по ходу матча. Стоит похвалить команду за то, как она выглядела спустя всего три дня после встречи с "Гамбургом". Футболисты, которые поучаствовали в голах, сыграли важную роль. В то же время, по-моему, мы показали замечательную командную игру. Нельзя лишь за счет двух форвардов разгромить хорошо организованного соперника со счетом 6:1" - приводит слова Боса сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Боруссия Д" - "Боруссия М". | http://soccernews.ru

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