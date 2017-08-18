Бос: "Гетце проделал всю работу во время предсезонного сбора"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос рассказал о форме полузащитника Марио Гетце.

По словам специалист, хавбек проделал отличную работу во время подготовки к новому сезону.

"Гетце проделал всю работу во время предсезонного сбора. Он выглядит отлично", - сказал наставник.

В прошлом сезоне немец провел за дортмундцев 16 матчей во всех турнирах. С февраля хавбек на поле не выходил.

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