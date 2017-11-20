Бос: "Нам важно набрать очки в матче с "Тоттенхэмом", поскольку АПОЭЛ еще тоже не выбыл из борьбы"

Наставник дортмундской "Боруссии" Петер Бос прокомментировал предстоящую игру против "Тоттенхэма".

"Считаю, в Лондоне мы сыграли неплохо и не заслуживали поражения со счетом 1:3. Тот результат не является одной из главных причин, почему мы оказались в нынешней ситуации. Это была гостевая игра с одной из ведущих команд Премьер-Лиги, и мы выглядели достойно.

Нам важно набрать очки, поскольку АПОЭЛ еще тоже не выбыл из борьбы. Мы несомненно будем играть на победу. Пока о зимнем перерыве я не думаю. Меня занимают лишь мысли о том, как прервать неудачную серию" - приводит слова Боса официальный сайт УЕФА.

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