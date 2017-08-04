Бос прокомментировал интерес "Барселоны" к Дембеле

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Бос прокомментировал интерес "Барселоны" к Дембеле

Наставник дортмундской "Боруссии" Петер Бос поделился мнением о возможном переходе Усмана Дембеле в "Барселону".

"Сейчас сложно говорить о том, какой эффект произведёт трансфер Неймара. Если бы я постоянно думал о том, что может случиться в будущем, то лишился бы сна. В любой момент может многое измениться. Если в прошлом году у всех на устах был Погба, то сейчас повсюду разговоры о Неймаре, а затишье наступит только в конце августа. Вероятно, клуб сменит Мбаппе, и это тоже будет очень крупная сделка" - приводит слова Боса BVBtotal.

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комментарии
Дембеле

Ничего по делу не сказал, типичный балабол, отпусти меня наконец в Барсу, рабство давно уже отменили, у черных тоже есть права, скотина

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