Бос прокомментировал вызов Гетце в сборную Германии

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос рад тому, что Марио Гетце получил вызов в сборную Германии.

"Гетце очень много работал. Ему было сложно находится вне игры почти пять месяцев. Сейчас Марио нужно набирать форму, чтобы для начала он мог сыграть 90 минут, а потом проводить по две игры в неделю. Я рад, что он вызван в сборную, Гетце абсолютно этого заслуживает" - приводит слова Боса Le Figaro.

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