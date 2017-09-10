Бос рассказал о дебюте Ярмоленко

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос рассказал о том, по какой причине выпустил Андрея Ярмоленко на позицию центрального нападающего.

27-летний игрок вчера дебютировал за новый клуб. В игре против "Фрайбурга" он вышел на замену на 79-й минуте.

"Обычно он играет на фланге, но сегодня у нас ничего не получалось впереди, поэтому я попробовал другие варианты", - сказал он.

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