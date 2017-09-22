Бос: "У Ярмоленко есть проблемы с тем, чтобы играть все 90 минут"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос рассказал о том, почему заменил Андрея Ярмоленко в середине второго тайма матча чемпионата Германии с "Гамбургом" (3:0).

"У Ярмоленко есть проблемы с тем, чтобы играть все 90 минут. Но он очень хороший игрок. Он участвовал почти во всех голевых атаках", – сказал Бос.

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